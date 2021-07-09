Президент УЕФА Александер Чеферин высказался об опыте проведения матчей чемпионата Европы по футболу сразу в нескольких городах и странах.

«Если спрашивать меня, то я бы больше не поддержал эту идею. Думаю, это слишком сложно. В каком-то смысле неправильно, что некоторым командам нужно покрыть более 10 000 километров, другим – 1000. Это несправедливо по отношению к болельщикам. Некоторым фанатам нужно оказаться в Риме, а через несколько дней – в Баку. Это 4,5 часа полета», — сказал Чеферин.

Президент УЕФА также подчеркнул, что несмотря на многие негативные аспекты, эта идея была интересной, хоть очень трудной задачей для организаторов турнира.

Напомним, 11 июля состоится финал чемпионата Европы, где встретятся Италия и Англия. Начало — в 22:00 мск.