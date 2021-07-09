Тренер по стрельбе мужской сборной России по биатлону Максим Максимов рассказал о работе группы Юрия Каминского на втором предсезонном сборе в Кавголово.

«Достаточно сложным испытанием оказалась борьба с накрывшей Санкт-Петербург и Ленинградскую область жарой. Из-за этого пришлось несколько перестроить привычный режим. На тренировки выходили очень рано – в 6:45, а в 9:00 заканчивали», — сказал Максимов.

По его мнению, в таких условиях на стрельбище требовать от спортсменов серьёзной концентрации сложно – жара, раскаленный асфальт, палящее солнце плохо сказывались на нагрузке спортсменов.

«Пришлось сократить нахождение ребят в жёстких условиях на стрельбище, перераспределить часть стрелковой нагрузки, а часть попросту отменить. Хорошо, что на комплексе есть лыжный туннель со стрельбищем, можно было пострелять в прохладе с лыж», — пояснил он.

При этом на вопрос сильно ли изменилась их программа стрелковой подготовки, Максимов процитировал Эйнштейна: «Самая большая глупость – это делать то же самое и надеяться на другой результат». Он отметил, что программы биатлонистов были изменены с учётом и индивидуальных особенностей и задач каждого спортсмена.

Напомним, в группу Каминского входят Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Михаил Первушин, Никита Поршнев, Даниил Серохвостов, Кирилл Стрельцов и Карим Халили.