Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан не будет возвращаться к работе с футбольными клубами в ближайшее время, поскольку хотел бы продолжить карьеру в сборной Франции.

Информацию об этом сообщает ESPN.

По данным СМИ, Зидан планирует дождаться, когда из сборной Франции уйдёт нынешний главный тренер Дидье Дешам, и тогда он сможет возглавит национальную команду. По информации прессы, Зинедин Зидан является приоритетным кандидатом Французской федерации футбола случае ухода Дешама.

Напомни, на чемпионате Европы 2020 сборная Франции выступила неудачно, вылетев в 1/8 финала. Команда Дидье Дешама сыграла вничью со сборной Швейцарии, а затем проиграла в серии пенальти: неточный удар нанес нападающий Килиан Мбаппе. После провала на Евро-2020 Дидье Дешама не уволили, он продолжит работу с командой как минимум до ЧМ-2022.