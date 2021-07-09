Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров на своей странице в Instagram поделился новым фото с Кубком Стэнли, подписав его словами из популярной песни Бритни Спирс «Oops!.. I Did It Again». Сообщение вполне возможно адресовано недоброжелателям и хейтерам хоккеиста.

«Упс! Мы снова сделали это. Чемпионы, детка!», — написал Кучеров к посту.

Напомним, в ночь с 7 на 8 июля «Тампа» стала обладателем Кубка Стэнли второй год подряд. Российский хоккеист и форвард «молний» Никита Кучеров пропустил весь регулярный чемпионат из-за травмы, вернувшись только к матчам серии плей-офф.

В текущем сезоне Кучеров стал лучшим бомбардиром стадии плей-офф, набрав 32 (8+24) результативных очка.