Московский ЦСКА сделал предложение миланскому «Интеру» о покупке бразильского защитника Дальберта.

Информацию об этом сообщает портал Fcinter1908.it со ссылкой на итальянского инсайдера Альфредо Педулла.

Эксперт оценивает возможность ухода Дальберта из «Интера» в 70 процентов. Ожидается, что в ближайшее время в миланском клубе рассмотрят предложение ЦСКА и решат вопрос по трансферу.

Финансовая часть предложения ЦСКА неизвестна, но в СМИ поступала информация о том, что «Интер» просит за Дальберта 6-7 миллионов евро.

Напомним, в сезоне-2020/21 Дальберт выступал за «Ренн» в чемпионате Франции по футболу на правах аренды. Игрок успел провести 13 матчей за клуб в Лиге 1 и стал автором одной результативной передачи. Ранее Дальберт играл за такие клубы, как «Ницца», «Витория Гимарайнш» и «Академика ди Визеу».