Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» попрощался с американским игроком Кей Си Риверсом, который выступал в команде на протяжении сезона-2020/21.

Риверс выступал на позиции атакующего защитника и в общей сложности провёл на паркете в майке «Зенита» более 1100 минут — как в матчах Евролиги, так и в играх Единой лиги ВТБ.

«Ждём твоей книги, Кей Си! Надеемся, глава про «Зенит» и Санкт-Петербург будет написана лишь в позитивном ключе. Удачи и успехов во всём!», — говорится в обращении клуба на официальном сайте.

Также в обращении отмечено, что Кей Си мотивировал команду эмоциональной речью, в частности, это было перед матчем с «Барселоной» в Евролиге. «Они думают, что без труда обыграют нас дома. Слушайте, давайте будем сегодня чертовски крутыми! Давайте заберём эту победу! Поедем домой и будет праздновать! Вот так!», — цитирует «Зенит» слова Риверса.