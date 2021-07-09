Российская фигуристка, чемпионка мира и Европы Евгения Медведева высказалась о том, завершила ли она спортивную карьеру.

Слова Медведевой цитирует портал Sport24. Фигуристка отметила, что любительский спорт — это спорт высших достижений, а профессиональный — это шоу.

«Во-первых, такой информации (о завершении карьеры) пока что не поступало. Хотелось бы, чтобы вся информация исходила из моих уст», — отметила фигуристка, подчеркнув, добавив, что в таком случае информация будет полностью достоверной.

«Да, очевидно, что я не вхожу в следующий сезон. Но я никогда не говорю «никогда». Заявления никакого не было. Так что давайте жить сегодняшним днем», — сказала Медведева перед премьерой шоу Ильи Авербуха «Анна Каренина».