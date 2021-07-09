Итальянский теннисист Маттео Берреттини вышел в финал Уимблдонского турнира, обыграв в полуфинальной встрече представителя Польши Хуберта Хуркача.

Игра прошла на Центральном корте Всеанглийского клуба тенниса и крокета, спортсмены провели на площадке 2 часа и 38 минут и сыграли четыре сета. Счёт по партиям 6:3, 6:0, 6:7, 6:4. В третьем сете Хуркачу удалось победить благодаря тай-брейку, выигранному со счётом 7:3.

На счету Берреттини 22 эйса за матч и одна двойная ошибка. Его соперник также единожды ошибся на подаче, но сделал всего пять подач навылет за игру.

В финале Маттео Берреттини сыграет против победителя матча Денис Шаповалов (Канада) — Новак Джокович (Сербия). Этот матч проходит на центральном корте прямо сейчас.