Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о том, какие парные элементы она выучила во время подготовки к шоу «Анна Каренина» Ильи Авербуха.

В спектакле Медведева будет танцевать в паре с Александром Энбертом. Слова фигуристки цитирует портал Sport24.

«Сначала мы попробовали поддержки. Из того, что мы сегодня покажем с Сашей, для меня самым сложным был тодес, который у меня не получался практически до самого отъезда», — отметила Медведева, добавив, что в один момент у нее что-то перемкнуло внутри, и стало получаться стоять на ребре.

«Мы даже пробовали выбросы, но остановились на этом. Во-первых, было слишком мало времени. Во-вторых, это совершенно другая техника. В-третьих — высота-то побольше!», — рассказала фигуристка, добавив, что они с партнером решили, что на данный момент этот элемент не нужен.