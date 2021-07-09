Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор и бывший временный чемпион UFC Дастин Порье прошли процедуру взвешивания перед турниром UFC 264.

Именно ирландец и американец сойдутся в главном бою вечера на турнире в Лас-Вегасе в ночь с 10 на 11 июля. Старт карда турнира назначен на 01:00 по московскому времени. Бой Макгрегора и Порье состоится примерно в 7:00 по московскому времени.

UFC Russia сообщает, что Макгрегор и Порье показали перед боем одинаковый вес — 70,8 килограмма.

Ранее Конор Макгрегор и Дастин Порье бились дважды в рамках турниров UFC — в 2014 году и в 2021-м. В первом бою победу одержал Макгрегор, во втором — Порье. Предыдущий бой этих соперников состоялся всего полгода назад.