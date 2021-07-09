Российский голкипер, бывший игрок петербургского «Зенита» Андрей Лунев подпишет контракт с леверкузенским «Байером».

Агентство «Алетейя», которое представляет интересы вратаря, подтвердило информацию о переходе. Известно, что 29-летний голкипер уже прибыл в Леверкузен, где пройдёт медосмотр перед подписанием контракта с клубом.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Лунев на правах свободного агента подпишет контракт с «Байером» на два года.

Отметим, по итогам сезона-2020/21 «Зенит» принял решение не предлагать вратарю новый контракт: стороны не сошлись по условиям.

Основным голкипером «Байера» является Лукаш Градецки, он провел за команду 29 матчей в чемпионате, на его счету 29 пропущенных мячей и 9 сухих матчей.