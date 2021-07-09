Российские теннисистки Елена Веснина и Вероника Кудерметова вышли в финал Уимблдонского турнира в женском парном разряде.

В полуфинальном матче им удалось победить представительниц США и Австралии Кэролайн Доулхайд и Сторм Сэндерс. Счёт в матче 7:6, 3:6, 7:5 в пользу россиянок, игра прошла на первом корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета.

Матч продолжался более двух с половиной часов, в первом сете Веснина и Кудерметова выиграли благодаря успешному тай-брейку со счётом 8:6.

На счету российской пары пять эйсов и пять двойных ошибок, их соперницы допустили девять двойных ошибок и сделали на двоих всего три подачи навылет.

В финале турнира Веснина и Кудерметова сыграют против пары Се Шувей (Тайбэй)/Элизе Мертенс (Бельгия).