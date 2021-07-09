Защитник московского ЦСКА и сборной России по футболу Марио Фернандес прокомментировал слухи о своем переходе в «Зенит».

В интервью Sport24 Фернандес отметил, что до него доносилось очень много слухов на тему перехода в «Зенит», но он не придавал им значения, поскольку в ЦСКА ему очень комфортно.

«Клуб тоже никогда не хотел со мной расстаться. Впрочем, даже если бы руководство сказало, что я им больше не нужен, я бы не пошел в «Зенит», — заявил Фернандес, добавив, что в России ни в какой другой команде он играть не будет, поскольку для него это невозможно.

«Уважаю все команды из России. «Зенит», без сомнения, хороший клуб, но мой дом – ЦСКА. Отсюда по собственной воле я никуда не перейду», – сказал Марио Фернандес.