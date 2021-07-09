Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе появится на обложке компьютерной игры FIFA 22.

Информация об этом появилась во всех официальных соцсетях футбольного симулятора от EA Sports. Компания презентовала обложку игры для различных платформ — PlayStation4, PlayStation5, а также для специального издания Ultimate Edition.

Согласно сообщениям компании, первый трейлер новой игры будет презентован в воскресенье, 11 июля. Сама игра обычно выходит осенью.

Напомним, Килиан Мбаппе и в прошлом году был лицом футбольного симулятора: его поместили на обложку FIFA 21. В сезоне-2020/21 Мбаппе сыграл в составе «ПСЖ» 47 матчей во всех турнирах и стал автором 42 забитых мячей при 11 результативных передачах.