Ирландский боец ММА, экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор угрожал журналисту побить его на пресс-конференции перед боем с Дастином Порье.

Видео с пресс-конференции приводит UFC Russia. Один из корреспондентов обратился к Макгрегору и отметил, что боец победил лишь в одном поединке с тех пор, как президентом США был Барак Обама.

«Закрой свой рот или я приду и сломаю тебе нос! Я сейчас подойду и сломаю тебе нос, крыса! Маленькая крыса! Кто-нибудь, втащите ему», — заявил Макгрегор в ответ на реплику. Журналист спросил, почему от Конора стоит ожидать другого результата в бою против Порье на турнире UFC 264, если полгода назад он проиграл ему.

«Это на один бой больше, чем ты выиграл, засранец! Ты – мелкая вонючка!», — сказал Макгрегор.