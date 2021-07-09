Директор по развитию и коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов сообщил о том, бывший нападающий команды Александр Кокорин получит серебряную медаль за второе место в РПЛ в сезоне-2020/21.

Слова Фетисова цитирует портал Sport24. «Когда Кокорин заедет к нам, тогда вручим ему медаль», – сказал Фетисов.

Напомним, Александр Кокорин сыграл лишь полсезона в составе «Спартака», а затем был продан в итальянскую «Фиорентину» зимой 2021 года. В составе «красно-белых» Кокорин провёл 8 матчей, на его счету два забитых мяча. «Спартак» по итогам сезона занял второе место и сумел пробиться в квалификацию Лиги чемпионов.

За «Фиорентину» Александр Кокорин сыграл лишь четыре матча во второй половине сезона. На поле он провел в общей сложности 94 минуты.