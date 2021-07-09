Сборная Венгрии по футболу была наказана проведением трёх домашних матчей без зрителей на трибунах из-за дискриминационного поведения фанатов на матчах Евро-2020.

Решение было принято в УЕФА в связи с поведением болельщиков на матчах группового этапа Евро-2020 с участием сборной Венгрии. Два матча команда проведёт на пустом стадионе, ещё на один распространяется условное наказание. Испытательный срок — два года с даты принятия решения.

На этих играх без зрителей на стадионе должны будут вывесить баннер с надписью Equal Game («Равная игра»).

Помимо этого наказания сборная Венгрии была оштрафована на 100 тысяч евро.

Причиной такого наказания может быть поведение фанатов в отношении игроков сборной Франции Поля Погба и Нголо Канте: болельщики изображали обезьянье уханье. Также фанаты пронесли перед игрой баннер с перечеркнутым черным человечком на одном колене.