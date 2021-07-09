Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович обыграл представителя Канады Дениса Шаповалова и вышел в финал Уимблдонского турнира.

Игра прошла на центральном корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета, теннисисты провели на корте два часа 45 минут и сыграли три сета. Счёт по партиям 7:6, 7:5, 7:5 в пользу Джоковича. Первый сет сербу удалось выиграть благодаря победе на тай-брейке со счётом 7:3.

Джокович за весь матч сделал 8 подач навылет, а также допустил пять двойных ошибок. Его оппонент сделал за игру пять эйсов, в пассив себе записал шесть двойных ошибок.

В финале Уимблдона Новак Джокович сыграет против итальянца Маттео Берреттини. которому удалось в четырех партиях обыграть представитял Польши Хуберта Хуркача.