Московский ЦСКА обыграл клуб «Адмира Ваккер» в товарищеском матче в рамках предсезонных сборов в Австрии.

Игра прошла на стадионе «БСФЗ-Арена — Зюдштадт» в местечке Мария Энцерсдорф и завершилась со счетом 1:0 в пользу московских армейцев.

Единственный мяч в этом матче забил полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов на 51-й минуте встречи. Исполняющий обязанности главного тренера Алексей Березуцкий сменил практически весь состав команды в перерыве матча.

Отметим, это предпоследний товарищеский матч в рамках австрийских сборов ЦСКА. На 13 июля запланирована товарищеская встреча против клуба «ВиОн Злате-Моравце» из Словакии.

В предыдущем товарищеском матче ЦСКА проиграл «Копенгагену» со счетом 0:1. Гол в этой матче забил Рамсус Хёйлунн.