Российская фигуристка, чемпионка мира 2021 года Анна Щербакова возобновила тренировки после травмы.

Информацию об этом сообщает портал телеканала «Матч ТВ» со ссылкой на источник, приближенный к фигуристке. По данным СМИ, с 9 июля Щербакова возобновила занятия на льду.

Спортсменка получила травму пальца ноги, причем отметила, что повреждение настигло её не на тренировке. Из-за этого фигуристке пришлось пропустить часть предсезонного сбора на базе в Новогорске, где занимается вся группа Этери Тутберидзе.

Напомним, в прошлом сезоне Анна Щербакова стала чемпионкой России в третий раз подряд, а также выиграла два золота: стала чемпионкой мира на турнире в Стокгольме и вместе со сборной России заняла первое место на командном чемпионате мира в японской Осаке.