Российские фигуристы Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, выступающие в танцах на льду, прибыли в Великобританию, где будут ставить произвольный танец на олимпийский сезон.

Как сообщает портал РИА Новости, Загорски/Гурейро будут ставить программу у олимпийского чемпиона 1984 года Кристофера Дина.

«Мы прилетели в Англию для постановки произвольного танца у Кристофера Дина. Очень этому рады, поскольку давно мечтали вновь поработать с Кристофером», — сказал Гурейро, отметив, что пандемия коронавируса всячески мешала их сотрудничеству.

Напомним, в сезоне-2020/21 Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро стали серебряными призёрами чемпионата России по фигурному катанию. Также пара вошла в десятку лучших на чемпионате мира в Стокгольме.