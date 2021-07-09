Иранский нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Сердар Азмун приступил к тренировкам в общей группе команды на сборах в Австрии.

Информацию об этом сообщает портал РИА Новости. В среду, 7 июля, Азмун получил травму на разминке перед товарищеским матчем «Зенита» с бременским «Вердером». Нападающий был включён в стартовый состав команды, но не сумел принять участия в игре. После этого один день Азмун тренировался по индивидуальной программе.

Напомним, уже через неделю «Зениту» предстоит сыграть первый официальный матч сезона. На 17 июля запланировано проведение матча за Суперкубок России против московского «Локомотива». Игра пройдёт на стадионе «Калининград», начало назначено на 19:00 по московскому времени.