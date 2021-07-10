Матч ВТБ Кубка Кремля между Элиной Свитолиной и Вероникой Кудерметовой. Фото: Nevasport/Ирина Красько

Матч ВТБ Кубка Кремля между Элиной Свитолиной и Вероникой Кудерметовой. Фото: Nevasport/Ирина Красько

Российские теннисистки Елена Веснина и Вероника Кудерметова сегодня, 10 июля, проведут финальный матч Уимблдонского турнира в женском парном разряде.

Соперницами россиянок в финальном матче будут представительница Китайского Тайбэя Се Шувей и бельгийка Элизе Мертенс.

Матч состоится на центральном корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета, начало встречи назначено на 17:30 по московскому времени.

В полуфинале Веснина и Кудерметова сумели переиграть пару из США и Австралии Кэролайн Доулхайд/Сторм Сэндерс. Игра заняла три сета и продлилась более двух с половиной часов, в концовке россиянки отыграли три матчбола. Шувей/Мертенс (третий номер посева) сумели обыграть пару из Китайского Тайбэя Чань Хаочин/Чань Латиша в двух сетах.