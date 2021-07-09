Бывший нападающий леверкузенского «Байера» и сборной России по футболу Дмитрий Булыкин высказал мнение о переходе в команду вратаря Андрея Лунева.

Слова Булыкина цитирует портал РИА Новости. По мнению игрока, в «Байере» болельщики очень хорошо относятся команде, а также у клуба есть отличный стадион и грамотное руководство, которое десять раз подумает перед тем, как кого-то покупать или подписывать.

«Поэтому уверен, у Андрея точно будет шанс себя проявить. Главное — использовать этот шанс по максимуму и показать себя», — сказал Булыкин, отметив, что уже через пару месяцев станет понятно, с какой целью «Байер» приобрел Лунева.

Напомним, сегодня стало известно, что «Байер» бесплатно подписал Андрея Лунева.