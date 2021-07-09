Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников высказался о выступлении второй ракетки мира Даниила Медведева на Уимблдоне в 2021 году.

В интервью радио «Движение» Кафельников отметил, что болельщики ждут от Медведева таких же результатов, которые он выдавал, когда выступал на твёрдых покрытиях. «Я не думаю, что у Медведева есть психологические проблемы, просто сейчас в мировом теннисе большая конкуренция», — сказал эксперт, добавив, что Медведев ещё порадует своими победами, поскольку у него есть все компоненты, чтобы держаться на уровне.

«Однако есть и слабые стороны: ему нужно немного почистить технику удара справа, это невозможно сделать идеально, но нужно уделить этому особое внимание», – сказал Кафельников.