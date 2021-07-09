Сборная России по футболу отреагировала на переход голкипера Андрея Лунева в леверкузенский «Байер».

Сегодня, 9 июля, стало официально известно о подписании Луневым контракта с новым клубом. Соглашение заключено до 2023 года.

В официальном телеграм-канале сборной России по футболу появилась фотография Андрея Лунева в офисе «Байера» на фоне клубной эмблемы.

«Лунёв – в «Байере». Россиянин подписал контракт на 2 года. Ждём фантастических сейвов в Бундеслиге от Андрея и поздравляем с переходом», — гласит подпись под фото.

Напомним, в «Байер» Андрей Лунев перебрался как свободный агент, поскольку в июне 2021 года истек срок его контракта с петербурсгким «Зенитом». О новом контракте стороны договориться не смогли.