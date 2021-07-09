Бывший министр спорта Российской Федерации Виталий Мутко рассказал о том, за какую команду он будет болеть в финале чемпионата Европы по футболу.

«Я буду болеть за Италию. Потому что будет более справедливо, если они победят. Но и вообще в целом мне нравятся итальянцы. Эмоциональные, как они гимн поют — мужики такие!», — рассказал Мутко на видео в своем «Инстаграме».

Среди игроков сборной Италии Мутко выделил Лоренцо Инсинье. «Ростом 150, но смотрите, какой мужчина просто. Вообще без всяких комплексов неаполитанец. Ну как за них не болеть?!», -сказал Мутко, подчекнув, что Италия ему нравится, поскольку футболисты этой команды играют сердцем и душой.

Напомним, финал Евро-2020 состоится в воскресенье, 11 июля. На «Уэмбли» встретятся сборные Италии и Англии.