Главные новости дня из мира спорта — в традиционном дайджесте Nevasport за 9 июля:

Представитель Лунева подтвердил трансфер вратаря в «Байер»

Российский голкипер, бывший игрок петербургского «Зенита» Андрей Лунев подпишет контракт с леверкузенским «Байером». Агентство «Алетейя», которое представляет интересы вратаря, подтвердило информацию о переходе. Позднее в сети появилось фото Лунева в офисе «Байера».

Веснина и Кудерметова вышли в финал Уимблдона в парном разряде

Российские теннисистки Елена Веснина и Вероника Кудерметова вышли в финал Уимблдонского турнира в женском парном разряде. В полуфинальном матче им удалось победить представительниц США и Австралии Кэролайн Доулхайд и Сторм Сэндерс. Счёт в матче 7:6, 3:6, 7:5 в пользу россиянок, игра прошла на первом корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета.

Порье и Макгрегор показали одинаковый вес перед боем на UFC 264

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор и бывший временный чемпион UFC Дастин Порье прошли процедуру взвешивания перед турниром UFC 264. Именно ирландец и американец сойдутся в главном бою вечера на турнире в Лас-Вегасе в ночь с 10 на 11 июля. UFC Russia сообщает, что Макгрегор и Порье показали перед боем одинаковый вес — 70,8 килограмма.

«Ждём твоей книги, Кей Си!»: «Зенит» попрощался с Риверсом

Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» попрощался с американским игроком Кей Си Риверсом, который выступал в команде на протяжении сезона-2020/21. Риверс выступал на позиции атакующего защитника и в общей сложности провёл на паркете в майке «Зенита» более 1100 минут — как в матчах Евролиги, так и в играх Единой лиги ВТБ.

Кихира выбрала музыку из «Титаника» для новой произвольной программы

Японская фигуристка Рика Кихира определилась с музыкой для новой произвольной программы на олимпийский сезон. Как сообщает твиттер издания Hochi Shimbun, спортсменка будет выступать под саундтрек из фильма «Титаник».

Джокович обыграл Шаповалова и вышел в финал Уимблдона

Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович обыграл представителя Канады Дениса Шаповалова и вышел в финал Уимблдонского турнира. Игра прошла на центральном корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета, теннисисты провели на корте два часа 45 минут и сыграли три сета. Счёт по партиям 7:6, 7:5, 7:5 в пользу Джоковича. Первый сет сербу удалось выиграть благодаря победе на тай-брейке со счётом 7:3.