Статистический портал опубликовал рейтинг игроков сборной России на чемпионате Европы по футболу. Лучший показатель среди российских футболистов у нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

Рейтинг игрока составил 6.93 балла. Вторым в списке стал полузащитник Далер Кузяев — 6,90 баллов. На третьей позиции вратарь Матвей Сафонов -6,84 балла.

Помимо Дзюбы, Кузяева и Сафонова, в топ-10 вошли Алексей Миранчук (6,74), Игорь Дивеев (6,68), Александр Головин (6,54), Александр Соболев (6,48), Марио Фернандес (6,34), Магомед Оздоев (6,30) и Георгий Джикия (6,29). Всего в рейтинге 20 игроков.

Худшим игроком по показателям оказался вратарь Антон Шунин — 4,68 балла.

Напомним, на Евро-2020 сборная России проиграла два матча — Бельгии (0:3) и Дании (1:4), обыграла Финляндию (1:0) и заняла четвертое место в группе, не сумев выйти в плей-офф чемпионата Европы. 8 июля из-за неудовлетворительных результатов выступления команды, главный тренер сборной Станислав Черчесов был снят с должности.