Мэрия Рио-де-Жанейро разрешила проведение матча финала Кубка Америки между сборными Бразилии и Аргентины со зрителями. На каждый из секторов стадиона «Маракана» разрешено пускать по 10% болельщиков. Ранее сообщалось, что организаторы турнира просили властей города разрешить заполнить трибуны наполовину.

«Разрешено задействовать десять процентов мест каждого из секторов, чтобы избежать скоплений людей», — заявил руководитель городского управления здравоохранения Даниэл Соранца.

Перед матчем будет организовано предварительное тестирование зрителей на коронавирус, при этом расстояние между болельщиками на трибунах должно составить не менее двух метров. Общее число зрителей составит по примерным подсчетам около восьми тысяч человек.

Напомним, финал Кубка Америки между сборными Бразилии и Аргентины пройдет 10 июля. Начало матча – 03.00 мск.