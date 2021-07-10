Нападающий московского клуба Илья Шкурин на правах аренды перешел киевское «Динамо». Арендное соглашение 21-летнего белоруса рассчитано до конца сезона-2021/2022 с последующим правом выкупа. Ранее СМИ писали о возможном переезде футболиста в Израиль.

В 2019 году Илья Шкурин стал лучшим бомбардиром чемпионата Беларуси, забив в 26 матчах 19 мячей за «Энергетик-БГУ». В начале 2020 года он перешёл в московский ЦСКА. За армейцев в сезоне-2020/2021 нападающий провёл 14 матчей, в которых отличился три раза.

Напомним, ранее футболист был исключен из состава национальной сборной Беларуси после критики в адрес действующего президента страны Александра Лукашенко.