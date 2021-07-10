Сборная Колумбии обыграла сборную Перу в матче за бронзовые медали Кубка Америки. Матч завершился победой колумбийцев со счётом 3:2.

Сборная Перу открыла счёт в матче на 45-й минуте. Гол в свой актив записал Йосимар Йотун. Однако в начале второго тайма колумбийцы сравняли счёт после точного удара Хуана Куадрадо. На 66-й минуте Луис Диас увеличил преимущество колумбийской сборной – 2:1. Под занавес матча Джанлука Лападула вновь сравнял счёт в игре, но на четвёртой компенсированной минуте Диас забил победный для Колумбии гол.

Напомним, изначально турнир должен был проходить в Аргентине и Колумбии, но был перенесён в Бразилию – в Колумбии происходили масштабные протестные акции, а в Аргентине была опасная эпидемиологическая ситуация в связи с коронавирусом.

В финале Кубка Америки встретятся сборные Аргентины и Бразилии. Матч состоится 11 июля в 03.00 мск.