Бывшая первая ракетка мира, олимпийский чемпион и вице-президент федерации тенниса Евгений Кафельников впервые стал дедушкой. Дочь прославленного теннисиста Алеся родила первенца. Пол ребёнка пока не сообщается.

О счастливом событии Кафельников рассказал в своем аккаунте в Твиттер:

«Сегодня напьюсь! Повод для этого шикарный! Когда дедом станете, тогда тоже кирнёте», — написал спортсмен в социальной сети.

Напомним, дочь спортсмена, 22-летняя Алеся Кафельникова, — российская топ-модель. После развода с супругой, Кафельников сам воспитывал свою дочь. О беременности девушка рассказала только в июне, опубликовав несколько снимков на разных сроках на своей странице в Instagram.