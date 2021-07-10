Российская гимнастка и Олимпийская чемпионка 2012 года Каролина Севастьянова опубликовала новые фотографии в своем профиле в Instagram. 26-летняя спортсменка сфотографировалась в бело-голубом платье с высоким вырезом.

Севастьянова снялась на фоне «Гранд-Отеля», находящегося в Сен-Жан-Кап-Ферра на Лазурном берегу Франции. Фото спортсменка сопроводила подписью:

«Прекрасный день в моем любимом месте»

«Богиня», — написал под фотографией один из подписчиков Севастьяновой в комментариях.

Напомним, Каролина Севастьянова завершила профессиональную карьеру в художественной гимнастике после Олимпийских игр 2012 года в Лондоне.