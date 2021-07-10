Нападающий «Барселоны» и сборной Франции Антуан Гризманн может вернуться в мадридский «Атлетико». По сообщению испанских СМИ, оба клуба обсуждают возможный обмен Гризманна на полузащитника Сауля Ньигеса, который хочет получить новый вызов в карьере.

Как ранее стало известно, форвард «Барселоны» и сине-гранатовые хотят расторгнуть соглашение. Сообщается, что каталонский клуб, таким образом, хочет разгрузить зарплатную ведомость.

Напомним, в мае появлялась информация о том, что «Барселона» хочет обменять нападающего Антуана Гризманна на другого футболиста — 21-летнего форварда «Атлетико» Жоау Феликса.

Французский нападающий Антуан Гризманн выступает за «Барселону» с 2019 года. В прошедшем сезоне форвард провел за каталонцев 51 матч во всех турнирах, забил 20 голов и сделал 12 результативных передач. По оценкам портал Transfermarkt стоимость Гризманна на данный момент составляет 60 миллионов евро. Контракт Гризманна с сине-гранатовыми действует до конца июня 2024 года.