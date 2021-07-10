Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс возглавил рейтинг самых ненавистных спортсменов в мире. За последний год пользователи соцсетей более 122 тысяч раз негативно отзывались о баскетболисте.
На второй строчке рейтинга расположился форвард сборной Англии по футболу Маркус Рашфорд. На счету футболиста 32 328 оскорбительных комментария.
В топ-5 вошел также звёздный форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант (24 370).
В целом то-10 самых ненавистных спортсменов мира выглядит следующим образом:
Леброн Джеймс (баскетбол) — 122 568 (негативных комментария)
Маркус Рашфорд (футбол) — 32 328
Том Брэди (американский футбол) — 28 151
Кевин Дюрант (баскетбол) — 24 370
Бубба Уоллэс (NASCAR) — 21 750
Дэмьен Лиллард (баскетбол) — 20 904
Тревор Бауэр (бейсбол) — 14 083
Криштиану Роналду (футбол) — 11 757
Стефен Карри (баскетбол) — 11 203
Месут Озил (футбол) — 11 192
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