Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс возглавил рейтинг самых ненавистных спортсменов в мире. За последний год пользователи соцсетей более 122 тысяч раз негативно отзывались о баскетболисте.

На второй строчке рейтинга расположился форвард сборной Англии по футболу Маркус Рашфорд. На счету футболиста 32 328 оскорбительных комментария.

В топ-5 вошел также звёздный форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант (24 370).

В целом то-10 самых ненавистных спортсменов мира выглядит следующим образом:

Леброн Джеймс (баскетбол) — 122 568 (негативных комментария)

Маркус Рашфорд (футбол) — 32 328

Том Брэди (американский футбол) — 28 151

Кевин Дюрант (баскетбол) — 24 370

Бубба Уоллэс (NASCAR) — 21 750

Дэмьен Лиллард (баскетбол) — 20 904

Тревор Бауэр (бейсбол) — 14 083

Криштиану Роналду (футбол) — 11 757

Стефен Карри (баскетбол) — 11 203

Месут Озил (футбол) — 11 192