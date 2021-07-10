Российская фигуристка Анна Щербакова возобновила тренировки на льду. Напомним, в конце июня Щербакова сообщила, что получила «нелепую» травму пальца на ноге на сборах в Новогорске, где фигуристка занималась в составе группы Этери Тутберидзе. Травма, по словам Щербаковой, произошла вне тренировочного процесса.

17-летняя российская фигуристка Анна Щербакова является чемпионкой мира, победительницей командного чемпионата мира по фигурному катанию, серебряным призёром чемпионата Европы, серебряным призёром финала Гран-при, а также трёхкратной чемпионкой России и серебряным призёром чемпионата мира среди юниоров.

В прошедшем сезоне 2020/2021 фигуристка не потерпела ни одного поражения на официальных соревнованиях. Анна также одержала победу на первом и третьем этапах Кубка России, победила на чемпионате России и на Кубке Первого канала в составе команды Алины Загитовой. Кроме этого, Щербакова взяла золото чемпионата мира и выиграла командный чемпионат мира в составе сборной России.