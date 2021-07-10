Исполняющий обязанности главного тренера «Монреаль Канадиенс» Доминик Дюшарм рассказал, почему российский защитник Александр Романов провёл в плей-офф розыгрыша Кубка Стэнли всего четыре матча за команду:

«В плей-офф у тебя меньше времени и пространства на принятие решений. Романову, как и любому молодому игроку, требовалось осознать, что здесь уже иной уровень интенсивности и ответственности», — сказал Дюшарм.

По словам тренера, он работал с Романовым индивидуально и видел прогресс защитника, однако для игры на этапе плей-офф защитник был не готов к высоким скоростям и подключениям к атаке на сто процентов.

Напомним, в прошедшем сезоне 2020/2021 Александр Романов принял участие в 54 матчах регулярного чемпионата НХЛ, где отметился 6 (1+5) результативными очками при показателе полезности «+1». В плей-офф защитник отыграл всего четыре матча. Успешным для хоккеиста «Монреаля» оказался четвертый матч финальной серии с «Тампой», где защитник забросил свою первую шайбу.