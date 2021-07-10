Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба обратился к бывшему партнёру по клубу Андрею Лунёву. В своем аккаунте в Instagram футболист выложил совместное с Луневым фото:

«Удачи», — написал Дзюба.

Напомним, накануне стало известно, что Лунев подписал контракт с немецким клубом «Байер». Контракт футболиста рассчитан до 2023 года.

Андрей Лунев выступал за «Зенит» с 2017 года. Всего за питерский клуб Андрей провёл 118 матчей, в которых пропустил 100 голов и сделал 47 шатаутов. На счету Лунёва также 7 матчей в составе сборной России.

В прошедшем сезоне леверкузенский «Байер» занял 6 место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 52 очка в 34 матчах.