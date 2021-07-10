В Лас-Вегасе состоялось взвешивание Конора Макгрегора и Дастина Порье перед турниром UFC 264. Оба бойца главного поединка сегодняшней ночи показали одинаковый вес — 70,8 кг.

UFC 264 состоится в ночь с субботы 10 июля на воскресенье 11 июля. Начало мероприятия в 01:00 по московскому времени. Главный бой двух звезд турнира Макгрегора и Порье начнется около 7 утра мск.

Поклонники из России также смогут посмотреть прямую трансляцию главных боев UFC 264 на телеканале РЕН ТВ. Начало прямого эфира запланировано на 05:30 утра по московскому времени.

Напомним, для Порье и Макгрегора эта встреча станет третьей в их карьере. 27 сентября 2014 года победу нокаутом в первом раунде одержал Конор Макгрегор, 23 января 2021 года техническим нокаутом во втором раунде победил Порье.