Голкипер «Тампа Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский в своем профиле в Instagram опубликовал фото объявления объединённой методистской церкви во Флориде, посвященное игре хоккеиста.

«Только бог спасает больше, чем Василевский. Вперед, «Лайтнинг», — написала на баннере церкви Тампы Allendale United Methodist Church.

В ответ Василевский написал: «Мне это нравится».

Напомним, 8 июля «Тампа» в пятом матче финальной серии плей-офф Кубка Стэнли обыграла «Монреаль Канадиенс» со счетом 1:0. Для «молний» это второй к ряду Кубок Стэнли. По итогам серии голкипер «Тампы» Андрей Василевский был признан самым ценным игроком плей-офф НХЛ и был награжден «Конн Смайт Трофи».

В сезоне 2018/19 Василевский получил награду «Везина Трофи» как лучший вратарь по итогам регулярного чемпионата.