Английский футбольный клуб «Бристоль Сити» презентовал свою домашнюю форму на сезон 2021/2022 с помощью собак. Об этом сообщается на официальном сайте английской команды.

По сообщению пресс-службы футбольного клуба, новая форма будет экологически чистой, сделанной из переработанных пластиковых бутылок. На один комплект формы уйдет примерно 8 пластиковых бутылок.

По итогам сезона 2020/2021 «Бристоль Сити» набрал 51 очко в 46 проведенных матчах и по итогам занял 19-е место в турнирной таблице, избежав вылета из Чемпионшипа. В новом сезоне в 1-м туре «Бристоль Сити» сыграет с «Блэкпулом».