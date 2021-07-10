По сообщению британских СМИ, миллионы летающих муравьёв могут оказаться на стадионе «Уэмбли» во время финального матча чемпионата Европы между сборными Италии и Англии.

Рой насекомых был зафиксирован на снимках с радаров метеорологической службы. Большая часть летающих насекомых была обнаружена над частью территории Лондона, включая район, где находится стадион «Уэмбли».

Финальная игра Евро-2020 между сборными Италии и Англии состоится 11 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Начало матча в 22:00 мск.

Напомним, в спорном матче ½ финала Евро-2020, национальная сборная Англии в дополнительное время одолела сборную Данию (2:1). Днем ранее, итальянская сборная обыграла Испанию в серии пенальти и вышла в финал чемпионата Европы.