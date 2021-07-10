Леверкузенский «Байер» подтвердил переход российского голкипера Андрея Лунева в свой клуб. Об этом сообщает пресс-служба немецкого клуба.

Напомним, накануне стало известно, что Лунев подписал контракт с немецким клубом «Байер». Соглашение между футболистом и клубом рассчитано до 2023 года. Сумма сделки не разглашается.

Андрей Лунев выступал за «Зенит» с 2017 года. Всего за питерский клуб Андрей провёл 118 матчей, в которых пропустил 100 голов и сделал 47 шатаутов. На счету Лунёва также 7 матчей в составе сборной России.

В прошедшем сезоне леверкузенский «Байер» занял 6 место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 52 очка в 34 матчах.