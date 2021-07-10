Футбольный клуб «Зенит» поблагодарил вратаря Андрея Лунёва и пожелал ему удачи в леверкузенском «Байере».

«Футбольный клуб «Зенит» благодарит Андрея Лунева за время, проведённое в Петербурге, желает удачи, новых трофеев и как можно больше сухих матчей!» — говорится в заявлении пресс-службы «Зенита».

Андрей Лунев выступал за «Зенит» с 2017 года. Всего за питерский клуб Андрей провёл 118 матчей, в которых пропустил 100 голов и сделал 47 шатаутов. На счету Лунёва также 7 матчей в составе сборной России.

Ранее немецкий клуб «Байер» подтвердил трансфер вратаря Андрея Лунева.

В прошедшем сезоне леверкузенский «Байер» занял 6 место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 52 очка в 34 матчах.