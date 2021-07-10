Спортивный директор леверкузенского «Байера» Симон Рольфес прокомментировал подписание российского вратаря Андрея Лунева.

«В лице Андрея Лунёва мы получили опытного вратаря. За четыре года в «Зените» он вместе с командой трижды становился чемпионом России и становился обладателем Кубка страны», — цитирует Рольфеса пресс-служба «Байера».

По словам Рольфеса, у Андрея Лунева также есть достаточно опыта участия в матчах за сборную России, в Лиге Европы и в Лиге чемпионов.

«С его подтверждёнными спортивными качествами и футбольной зрелостью он принесёт пользу нашей команде», — сказал Симон Рольфес.

Напомним, ранее немецкий клуб «Байер» подтвердил трансфер вратаря Андрея Лунева. Соглашение футболиста с командой рассчитано до 2023 года.