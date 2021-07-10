Уфимский «Салават Юлаев» на официальной странице в Твиттере опубликовали новый дизайн шлема новичка команды голкипера Александра Шарыченкова, сопроводив пост подписью «Невероятный Халк в раздевалке Салавата!».

На головном уборе вратаря изображён персонаж по имени Халк из одноименных комиксов. Герой имеет зелёный цвет, близкий уфимскому клубу.

«Новичок «Салавата» голкипер Александр Шарыченков использовал близкие нам образы, чтобы раскрасить шлем к предстоящему сезону», — говорится в сообщении клуба.

Напомним, 1 июня «Салават Юлаев» и московский ЦСКА произвели обмен. В результате башкирский клуб пополнился 29-летним российским вратарем Александром Шарыченковым. ЦСКА получили денежную компенсацию.

В прошедшем сезоне 2020/2021 регулярного чемпионата КХЛ голкипер провёл 36 матчей и пропустил 70 шайб. Процент отражённых бросков составил 91,5%.