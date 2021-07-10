Теннисистка и по совместительству вторая ракетка мира японка Наоми Осака выступила с официальным посланием в преддверии Олимпиады в Токио.

«Люди могут думать, что я молчунья. Не такая, как все. Что я не укладываюсь в представление того, какой должна быть истинная олимпийская спортсменка. Но моя судьба и есть подтверждение того, что людям стоит смотреть на мир шире» , — сказал Осака.

По словам теннисистки, она хочет своим примером вдохновить других девушек не бояться быть собой, иногда быть слишком странными, слишком молчаливыми или «слишком не такими, как все».

«Да, мы не соответствуем ожиданиям окружающих, ну и пусть! Это лишь означает, что именно мы можем что-то изменить», — дополнила Наоми Осака.

Речь теннисистки была произнесена в рамках проекта Международного олимпийского комитета (МОК) Stronger Together — Сильнее вместе.