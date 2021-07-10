Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси вслед за Неймаром опубликовал в своём аккаунте в Instagram новую фотографию, где запечатлены все футболисты, тренерский штаб и персонал национальной команды.

В финальном матче Кубка Америки встретятся сборные Бразилии и Аргентины. Матч состоится 11 июля на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро. Начало встречи — 3.00 мск.

Как отметил ранее в интервью форвард аргентинской сборной, финальная игра с Бразилией будет равной, но сложной. Однако Месси все же надеется, что в этот раз кубок «Копа Америка» достанется его команде.

Напомним, мэрия Рио-де-Жанейро разрешила проведение матча финала Кубка Америки между сборными Бразилии и Аргентины со зрителями. На каждый из секторов стадиона «Маракана» разрешено пускать по 10% болельщиков. Ранее сообщалось, что организаторы турнира просили властей города разрешить заполнить трибуны наполовину.