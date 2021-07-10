Российский фигурист призёр Олимпийских игр, хореограф и постановщик Илья Авербух сделал предположение относительно будущего двукратной чемпионки мира в женском одиночном катании Евгении Медведевой в парном катании.

«Я думаю, что у Жени действительно есть всё для этого, но тут уже должно быть принято её внутреннее решение о переходе в другой вид фигурного катания. Хотя я вижу в этом определённый мостик для многих девчонок, которые в какой-то момент уже не могут выйти на уровень четверных прыжков, но прекрасно владеют тройными и чувствуют в себе силы», — поделился своими мыслями Авербух.

По словам фигуриста, переход Евгении в парное катание или, по крайней мере, её выступление в дуэте в спектакле Авербуха может подтолкнуть других фигуристов к переходу в новую дисциплину, в котором Россия нет равных.